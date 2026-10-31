Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: inizia la 10ª giornata di Serie A
Sabato ricco di appuntamenti per gli appassionati di calcio, con tre sfide di Serie A e numerose partite dei principali campionati europei. Il programma si apre alle 13 con Monza-Milan Primavera, mentre alle 15 spazio a Bologna-Monza, in diretta su DAZN. Alle 18 toccherà a Udinese-Roma, sempre su DAZN, prima del grande appuntamento delle 20.45 con il derby Milan-Inter, trasmesso anche da Sky Sport e NOW. Tra le sfide internazionali spiccano Chelsea-Manchester United, Manchester City-Brighton e Bayern Monaco-Borussia Dortmund.
Calcio in TV, il programma completo: tutte le partite e dove vederle
Di seguito il palinsesto completo delle partite in programma, con orari, competizioni e piattaforme televisive.
13.00 Monza-Milan (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
13.00 Kaiserslautern-Hertha Berlino (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT ARENA e NOW
13.30 Chelsea-Manchester United (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e NOW
14.00 Levante-Atletico Madrid (Liga) - DAZN
14.30 Audace Cerignola-Catania (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
14.30 Bari-Scafatese (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
14.30 Pescara-Torres (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
14.30 Sorrento-Team Altamura (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
14.30 Giugliano-Casertana (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
14.30 Ospitaletto-Trento (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
15.00 Bologna-Monza (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Cremonese-Benevento (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Modena-Mantova (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Sudtirol-Cesena (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Cesena-Fiorentina (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
15.00 Como-Atalanta (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
15.30 Bayer Leverkusen-Stoccarda (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 259) e NOW
16.00 Manchester City-Brighton (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e NOW
16.00 Brentford-Nottingham Forest (Premier League) - SKY SPORT (canale 258) e NOW
16.00 Mechelen-Genk (Campionato belga) - DAZN
16.15 Rayo Vallecano-Celta (Liga) - DAZN
16.30 Feyenoord-Fortuna Sittard (Eredivisie) - COMO TV
16.45 Sassuolo-Parma (Serie A femminile) - RAI SPORT e DAZN
17.15 Catanzaro-Padova (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
17.15 Nizza-Rennes (Ligue 1) - LIGUE 1+
17.30 Guidonia-Perugia (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
17.30 Barletta-Monopoli (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
17.30 Vado-Grosseto (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
17.30 Cavese-Picerno (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
17.30 Giana Erminio-Alcione (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
18.00 Udinese-Roma (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
18.00 Charlotte-Orlando City (MLS) - APPLE TV
18.30 Tottenham-Crystal Palace (Premier League) - SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 256) e NOW
18.30 Bayern-Borussia Dortmund (Bundesliga) - SKY SPORT UNO e NOW
18.30 Betis-Malaga (Liga) - DAZN
18.30 Rangers-Aberdeen (Coppa di Lega scozzese) - COMO TV
18.45 PSV-Willem II (Eredivisie) - COMO TV
19.00 Cincinnati-Philadelphia, Columbus Crew-DC United, New York City-Montreal Impact (MLS) - APPLE TV
19.00 Al Hilal-Al Fateh (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV
19.30 Sampdoria-Virtus Entella (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.00 Sporting KC-Dallas, St. Louis City-San Diego (MLS) - APPLE TV
20.45 Milan-Inter (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.45 Lione-Angers (Ligue 1) - LIGUE 1+
20.45 Lorient-Brest (Ligue 1) - LIGUE 1+
20.45 Troyes-Le Mans (Ligue 1) - LIGUE 1+
20.45 Anderlecht-Westerlo (Campionato belga) - DAZN
21.00 Aston Villa-Fulham (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW
21.00 Barcellona-Alaves (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
21.00 Ajax-AZ (Eredivisie) - COMO TV
21.30 Porto-Estoril (Campionato portoghese) - DAZN
22.00 LA Galaxy-Austin, Real Salt Lake-San Diego (MLS) - APPLE TV
23.15 Velez Sarsfield-San Lorenzo (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV
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