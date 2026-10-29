Prima pagina “Højlund si risveglia, Napoli travolgente. Juve orrenda”: la prima di Tuttosport

Tuttosport: “Højlund si risveglia, Napoli travolgente”, “Milan choc: triplo Mbangula” e una “Juve orrenda e agghiacciante”

“Højlund si risveglia, Napoli travolgente”. È il titolo con cui Tuttosport racconta la serata di Monza, in cui il centravanti danese ritrova la strada del gol dopo un avvio di stagione in cui aveva segnato solo due reti in dieci presenze. Un risveglio che accompagna un Napoli capace di imporsi con un poker, in una gara che gli azzurri hanno giocato con Landucci in panchina e Allegri in tribuna per squalifica, e che li riporta a ridosso della Juventus in classifica.

“Milan choc: triplo Mbangula”

Spazio poi alla notte amara dei rossoneri, riassunta nel titolo “Milan choc: triplo Mbangula”. Il quotidiano parla di uno shock per la squadra di Amorim, travolta dalle giocate dell’esterno avversario, che sembra aver firmato una tripletta. Una sconfitta che pesa, perché arriva in un momento già complicato per il Milan, privo di un centravanti dopo l’infortunio di Gonçalo Ramos, e che rimette in discussione le ambizioni europee della squadra.

“Juve orrenda e agghiacciante”

Giudizio durissimo, infine, sulla Juventus: “Juve orrenda e agghiacciante”. Il titolo fotografa la serata di Genova, dove i bianconeri sono stati battuti dal Genoa, e alimenta le critiche sul momento di Spalletti a tre giorni dallo scontro diretto con il Napoli allo Stadium. Come racconta Tuttosport, la prima pagina disegna dunque un quadro con due volti: da una parte gli azzurri che ripartono, dall’altra le squadre che cadono e che dovranno ritrovare certezze in un calendario fittissimo.