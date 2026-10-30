Prima pagina “Lucio-Max, ne resterà solo uno”: la prima del Corriere dello Sport-Stadio

Prima del CdS: “Lucio Max, ne resterà solo uno”, Napoli con le chiavi a De Bruyne e Juve in crisi alla vigilia dello scontro

“Lucio, Max, ne resterà solo uno”. È il titolo che apre la prima pagina del Corriere dello Sport e racconta lo scontro diretto di domenica allo Stadium tra Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri. Un confronto che ha il sapore di uno spareggio, tra due tecnici che arrivano alla sfida con stati d’animo opposti: da una parte il toscano della Juventus, in bilico dopo il ko di Genova, dall’altra il livornese del Napoli, che non potrà sedere in panchina per squalifica ma arriva dal poker di Monza e dal 3-3 con la Roma.

Napoli, le chiavi a De Bruyne

Il secondo titolo riguarda direttamente gli azzurri: “Napoli, le chiavi a De Bruyne”. Con Lobotka fermo per circa sei settimane dopo i guai alla caviglia, la regia passa al belga, che dopo la prestazione contro il Bodo/Glimt ha mostrato di poter reggere il ruolo davanti alla difesa. Come racconta il Corriere dello Sport, sarà lui il primo padrone della macchina da presa del Napoli, con Gilmour e Anguissa a dargli equilibrio. Per Allegri, e per il vice Landucci che guiderà la squadra a Torino, è la scommessa più importante del momento.

Juve, crisi e processo

Chiude il quadro la Juventus, con il titolo “Juve, crisi e processo”. Dopo la sconfitta con il Genoa i bianconeri sono finiti sotto accusa, con un ambiente scosso, un club furioso e un allenatore che rischia. Domenica allo Stadium non servirà soltanto una vittoria, ma una risposta di carattere. Il Napoli, invece, arriva con l’entusiasmo ritrovato e l’obiettivo di dare continuità ai risultati, in un tour de force che comprende anche il Porto in Champions League.