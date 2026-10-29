Prima pagina “Il Napoli riparte a Monza ma perde Lobotka”: la prima de La Gazzetta dello Sport

“Juve da incubo”. È il titolo che apre la prima pagina della Gazzetta dello Sport e racconta la serata più amara della giornata, quella dei bianconeri, sconfitti a Genova dal Genoa. Una battuta d’arresto pesante per la squadra di Spalletti, che arriva a tre giorni dallo scontro diretto con il Napoli allo Stadium e che lascia l’ambiente bianconero con più di un interrogativo, dopo un periodo in cui la fiducia sembrava ritrovata.

“L’Inter c’è”

Accanto alla caduta juventina il quotidiano dà spazio ai nerazzurri con “L’Inter c’è”, un titolo che sottolinea la risposta della squadra di Chivu in un momento complicato, segnato dall’assenza di Lautaro Martinez fino alla sosta di novembre. La formula racconta una squadra che, nonostante i problemi, resta presente nella corsa ai vertici e conferma di avere la qualità per restare in scia, in una giornata che ha riscritto gli equilibri della classifica.

Il Napoli riparte a Monza, ma perde Lobotka

Chiude il quadro il Napoli, con il titolo “Il Napoli riparte a Monza ma perde Lobotka”. Gli azzurri hanno battuto il Monza con Landucci in panchina e Allegri in tribuna per squalifica, ritrovando punti dopo una serie di giornate complicate. Il successo, però, ha un prezzo: la perdita del regista slovacco, un’assenza che può pesare in vista della sfida con la Juventus e del Porto in Champions League. Lo racconta la Gazzetta dello Sport, che fotografa una squadra capace di reagire, ma ancora alle prese con un’infermeria pesante.