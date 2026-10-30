Prima pagina "Crisi Juve, club furioso e Spalletti in bilico": la prima de La Gazzetta dello Sport

Prima della Gazzetta: “Ecco il nuovo San Siro” e “Crisi Juve, club furioso e Spalletti in bilico” alla vigilia del Napoli

“Ecco il nuovo San Siro”. È uno dei titoli che oggi aprono la prima pagina della Gazzetta dello Sport e riguarda il progetto del nuovo impianto di Milan e Inter, tema al centro del dibattito da anni. Il quotidiano accende i riflettori su una novità attesa dalle due società e dai tifosi, che racconta come il cammino verso il nuovo stadio stia entrando in una fase concreta, in un momento in cui anche il Napoli lavora al suo progetto nell’area orientale della città.

Crisi Juve: club furioso e Spalletti in bilico

Accanto alla notizia sullo stadio, la Gazzetta dà ampio spazio alla Juventus con il titolo “Crisi Juve, club furioso e Spalletti in bilico”. La sconfitta di Genova contro il Genoa ha riacceso le critiche su una squadra senza idee e senza anima, e la proprietà sarebbe furiosa per il momento dei bianconeri. Il futuro del tecnico, già finito sotto osservazione, è dunque appeso ai prossimi risultati, in un calendario che propone subito lo scontro diretto con il Napoli allo Stadium, giudicato un esame senza appello.

Domenica la sfida con il Napoli

Per gli azzurri, reduci dal poker di Monza e dal 3-3 con la Roma, la partita di Torino assume un valore ancora più pesante: da un lato la squadra di Allegri, che non potrà sedere in panchina per squalifica ma arriva con entusiasmo ritrovato; dall’altro una Juventus in difficoltà e in cerca di una reazione immediata. Come racconta la Gazzetta dello Sport, la prima pagina fotografa dunque un calcio italiano diviso tra progetti infrastrutturali ambiziosi e crisi di risultati, con una sfida che può cambiare il clima di una stagione.