Prima pagina "Poker Napoli che riparte. Juve, Lucio a fondo": la prima del Corriere dello Sport-Stadio

Prima del CdS: “Mbangula stende Amorim”, “Lucio a fondo” e il poker del Napoli a Monza che riparte verso la Juve

“Mbangula stende Amorim”. È il titolo che apre la prima pagina del Corriere dello Sport e racconta una serata amara per il Milan, battuto grazie alla giocata decisiva dell’esterno che dà il nome al titolo. Per il tecnico rossonero è un’altra battuta d’arresto in una stagione complicata, aggravata dall’assenza di un centravanti dopo l’infortunio di Gonçalo Ramos, e alimenta i dubbi sulla corsa europea del Milan.

“Lucio a fondo”: la Juve di Spalletti cade a Genova

Spazio poi alla Juventus, con il titolo “Lucio a fondo”, che fotografa il momento difficile di Spalletti dopo il ko di Genova contro il Genoa. Una sconfitta pesante, arrivata a tre giorni dallo scontro diretto con il Napoli allo Stadium e che mette in discussione le certezze di una squadra già alle prese con critiche e con la necessità di ritrovare compattezza. Il tecnico bianconero si presenta così alla sfida di domenica con un clima tutt’altro che sereno.

“Poker Napoli che riparte”: il successo di Monza

Chiude la pagina il Napoli, con il titolo “Poker Napoli che riparte”. Gli azzurri hanno battuto il Monza con quattro gol, ritrovando punti e fiducia dopo le difficoltà di inizio stagione, con Landucci in panchina e Allegri in tribuna per squalifica. Il risultato fa risalire la squadra in classifica e consente di agganciare la Juventus, nonostante un’infermeria ancora affollata e la perdita di Lobotka. Come racconta il Corriere dello Sport, il Napoli arriva così allo scontro diretto di Torino con la spinta di un successo netto e la consapevolezza di essere tornato in corsa.