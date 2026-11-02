Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: termina la 10ª giornata di Serie A
Il programma del calcio in TV di oggi, lunedì 2 novembre, propone due sfide di Serie A che completano la decima giornata di campionato. Si parte alle 18.30 con Sassuolo-Fiorentina, in diretta su DAZN, Sky Sport e NOW, mentre alle 20.45 sarà la volta di Atalanta-Parma, trasmessa su DAZN. Due appuntamenti importanti anche per la classifica del Napoli, reduce dalla sconfitta contro la Juventus, con gli azzurri chiamati a osservare i risultati delle dirette concorrenti.
Calcio in TV oggi, il programma completo: Serie A, Serie C e campionati esteri
Non soltanto Serie A: il palinsesto di lunedì 2 novembre offre anche tre incontri di Serie C, una sfida di Serie A femminile e numerose partite dei principali campionati europei. Spazio alla Premier League con Newcastle-Everton, alla Ligue 1 con Lorient-Brest e al campionato portoghese con Benfica-Alverca. Di seguito il programma completo delle partite, con orari e canali televisivi.
18.30 Sassuolo-Fiorentina (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.30 Casarano-Foggia (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.30 Juventus Next Gen-Pro Vercelli (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW
20.30 Novara-Desenzano (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 254) e NOW
20.30 Fiorentina-Juventus (Serie A femminile) - DAZN
20.45 Atalanta-Parma (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.45 Lorient-Brest (Ligue 1) - LIGUE 1+
21.00 Newcastle-Everton (Premier League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW
21.00 Deportivo A Coruna-Osasuna (Liga) - DAZN
21.00 Maiorca-Cadice (Segunda Division) - DAZN
21.15 Benfica-Alverca (Campionato portoghese) - DAZN
23.00 Defensa y Justicia-Independiente (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV
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