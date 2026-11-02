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Corriere dello Sport-Stadio in prima dedica spazio a Kimi: "L'Italiano"

Corriere dello Sport-Stadio in prima dedica spazio a Kimi: "L'Italiano"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:10Brevi
di Fabio Tarantino

“L’italiano”: è il titolo con cui il Corriere dello Sport apre la prima pagina per celebrare Kimi Antonelli, campione del mondo di Formula 1. Un’impresa storica per lo sport italiano, perché a 73 anni dalla seconda e ultima affermazione iridata firmata da Alberto Ascari nel 1953, un pilota azzurro torna sul trono più alto del Mondiale. A conquistarlo è un ragazzo di 20 anni, alla seconda stagione in Formula 1, che con la Mercedes ha guidato la classifica per gran parte dell’anno.