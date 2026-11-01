Sondaggio - Non c'è fine al peggio, la Juventus batte il Napoli. Chi salvi tra gli azzurri? Vota anche tu!

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Oggi alle 22:40Brevi
di Daniele Rodia

Perde ancora il Napoli di Massimiliano Allegri che si arrende anche contro una delle peggiori Juventus degli ultimi anni: la rete di Alajbegovic e quella di Boga decidono la sfida di Torino. Il Napoli è alla quarta sconfitta in Serie A su 10 giocate. 

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