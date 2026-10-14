Allegri preoccupato e arrabbiato: la sua reazione dopo il ko di Villarreal

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Napoli, dopo la batosta di Villarreal Allegri è arrabbiato e preoccupato: il Venezia diventa una sfida da non sbagliare

Dalla Spagna a Venezia. Il Napoli riparte dal campionato con l’obiettivo di dare continuità alla vittoria conquistata sabato scorso al Maradona contro il Frosinone e di cancellare l’enorme delusione, la vera batosta, rimediata a Villarreal. Un risultato pesante, che ha lasciato il segno nell’ambiente azzurro e che rischia di complicare il cammino europeo. Il gruppo, appena rientrato da Castellon de la Plana, deve ora mettersi subito alle spalle la serata amara e concentrarsi sulla trasferta del Penzo.

Allegri, rabbia e preoccupazione

Il più colpito dall’esito della gara europea sembra essere proprio Massimiliano Allegri. Secondo quanto si legge sul Corriere dello Sport, il tecnico è molto arrabbiato e preoccupato, e il quadro appare ben diverso da quello di serenità emerso nei giorni scorsi a Castel Volturno, quando il tecnico aveva messo da parte i toni del Franchi. Il nuovo assetto con la difesa a tre, che dopo il 3-0 al Frosinone sembrava aver restituito equilibrio, è stato dunque messo subito in discussione dal campo europeo. Allegri dovrà ora trovare le parole giuste per rialzare il morale della squadra e ritrovare la convinzione necessaria in vista di una sfida che il Napoli non può sbagliare, contro un Venezia ultimo in classifica ma ferito e ancora alla ricerca dei primi punti.