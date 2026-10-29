Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: termina la 9ª giornata di Serie A
Giovedì 29 ottobre 2026 ricco di appuntamenti per gli appassionati di calcio, con due partite di Serie A in programma e diverse sfide internazionali da seguire in diretta televisiva e streaming. Il campionato italiano propone alle 18.30 Frosinone-Lecce, confronto importante per la zona bassa della classifica, mentre alle 20.45 sarà la volta di Fiorentina-Atalanta. Entrambe le gare saranno trasmesse su DAZN e DAZN 1, disponibile al canale 214 di Sky. Spazio anche al calcio internazionale, con Al Nassr-Al Kholood della Saudi League alle 19.00 ed Everton-Newcastle di Carabao Cup alle 20.45.
Calcio in diretta TV, il programma completo del 29 ottobre: Serie A, Champions League femminile e Carabao Cup
Non mancano gli appuntamenti con la Champions League femminile, che propone quattro incontri distribuiti tra le 18.45 e le 21.00, tutti disponibili su Disney+. Tra le sfide in calendario anche Austria Vienna-Juventus e Manchester City-PSG. Di seguito il programma completo delle partite di giovedì 29 ottobre, con orari, competizioni e canali di trasmissione.
Giovedì 29 ottobre – Tutte le partite in TV
18.30 Frosinone-Lecce (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
18.45 Austria Vienna-Juventus (Champions League femminile) - DISNEY+
18.45 Paris FC-Hacken (Champions League femminile) - DISNEY+
19.00 Al Nassr-Al Kholood (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV
20.45 Fiorentina-Atalanta (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.45 Everton-Newcastle (Carabao Cup) - COMO TV
21.00 Manchester City-PSG (Champions League femminile) - DISNEY+
21.00 Koge-Barcellona (Champions League femminile) - DISNEY+
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