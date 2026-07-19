Calcio in Tv, le gare di oggi: alle 21 la finalissima dei Mondiali

Calcio in Tv, le gare di oggi: alle 21 la finalissima dei MondialiTuttoNapoli.net
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Oggi alle 07:00Brevi
di Antonio Noto
Mondiali 2026, finale Spagna-Argentina: orario e dove vedere la partita in TV

Terminano i Mondiali 2026 con la finalissima di New York-New Yersey. Stasera alle 21 sfida tra i campioni in carica d'Europa e del Mondo Spagna-Argentina. Di seguito la programmazione in tv.

DOMENICA 19 LUGLIO

21.00 Spagna-Argentina (Finale Mondiali) - DAZN e RAI 1