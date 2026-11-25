Chiariello: "Allegri migliore in campo! Due azzurri non mi hanno soddisfatto”

Umberto Chiariello esalta le scelte tattiche di Allegri e critica le prestazioni di De Bruyne e Milinkovic-Savic.

Il giornalista Umberto Chiariello, ai microfoni di Canale 21, ha commentato il pareggio per 2-2 del Napoli sul campo del Manchester City, esaltando le scelte tattiche di Massimiliano Allegri: “Migliore in campo Allegri, tre spanne sopra tutti. Perché ci ha sorpreso tutti, con uno schieramento che nessuno aveva immaginato, prima mettendo in campo Lang, che era dato in panchina, ma soprattutto spostando Spinazzola a destra e giocando con il 4-3-3, con De Bruyne mezzala, che è il suo ruolo, numero 8, sacrificando Anguissa e facendolo entrare nel momento opportuno, quando la pressione era insostenibile e De Bruyne non ne aveva proprio più”.

Le critiche a De Bruyne e Milinkovic-Savic

“Stasera due non mi hanno soddisfatto, De Bruyne e Milinkovic-Savic. Perché De Bruyne ha avuto due palle al 57° e al 67°, me le sono appuntate, dove è solo a palla scoperta, Hojlund gli detta la profondità, uno come lui lo deve mandare in porta. Sbaglia due lanci che gridano vendetta e lui sta lì per questo, per dare la profondità alla squadra, non per fare il lavoro di sacrificio. A me stasera De Bruyne non ha affatto soddisfatto perché quello che ci doveva dare, la qualità, non ce l'ha data. Si è sacrificato tanto, ma non ci serve questo da De Bruyne. Milinkovic sul primo gol va giù e deve rimanere in piedi, quella palla se rimane in piedi la prende, ma sul secondo si schiaccia proprio sul palo. Lui sbaglia la traslazione, si schiaccia sul palo, non può stare lì, deve lasciare un po' di palo e coprire la porta. Il tiratore deve trovare lo specchio coperto, lui sbaglia la bisettrice, totalmente la traslazione, va sul palo e non è la prima volta che noto questo suo atteggiamento. Quel gol ce l'ha sulla coscienza. Ed è un peccato perché avevo appena finito di elogiarlo per la partita precedente. Ha mostrato personalità in uscita, qualche parata brutta ma efficace, ce n'è stata una nel primo tempo che mi ha fatto tremare, che l'ha presa in maniera raffazzonata, però aveva retto. Ma alla fine io penso che sia successo esattamente come 15 anni fa. L'ottimo De Sanctis, che a Napoli fece molto bene, in quella partita purtroppo non fu impeccabile e il Napoli, che meritava di vincerla con Mazzarri, la pareggiò 2-2. La stessa cosa capita 15 anni dopo, ancora il portiere non impeccabile”.

Gli elogi a Gilmour, Politano, Beukema e Lang

“Gilmour è stato sicuramente tra i migliori in campo. Io premio Politano per il sacrificio e per la palla che dà a Spinazzola sulla destra, che è favolosa, ma Gilmour sicuramente ha fatto una grande partita, la migliore. Vorrei citare un giocatore messo nel suo ruolo, finalmente, centrale a due di difesa: Beukema ha dimostrato che non è un bidone e se Beukema prende fiducia, almeno con questo investimento possiamo pensare che torni qualcosa. Così come Lang forse è l'esterno che stavamo cercando e che, dandogli fiducia, ce l'abbiamo in casa”.