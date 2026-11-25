Podcast Man City-Napoli 2-2, le pagelle di Caporale: "Gilmour e Lang da 7,5! Finalmente un Napoli non remissivo”

Carlo Caporale analizza il pareggio contro il City e assegna i voti agli azzurri.

Il giornalista Carlo Caporale, intervenuto ai microfoni della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania, ha analizzato il pareggio per 2-2 degli azzurri contro il Manchester City in Champions League, assegnando i voti ai protagonisti della sfida: “Peccato, perché poteva essere questa benedetta prima vittoria in Inghilterra. Il fatto che qualche giocatore si sia detto rammaricato è un buon segno, perché significa che non c'è appagamento”.

Manchester City-Napoli 2-2, le pagelle di Carlo Caporale: Gilmour e Lang sugli scudi

Milinkovic-Savic 5,5: “Forse l'unica nota mezzo stonata. Di grandi e gravi errori non possiamo parlare, però si può dire che sui gol, soprattutto sul secondo, qualcosa in più si poteva fare. Mi dispiace, in una gara giocata bene dalla squadra, non dare almeno la sufficienza a tutti, però un piccolo rilievo lo dobbiamo fare, altrimenti non saremmo obiettivi nei giudizi”.

Beukema 7: “Hanno giganteggiato i due centrali, Beukema e Rrahmani. Beukema forse, sul piano difensivo, ha fatto la migliore partita da quando è in maglia azzurra”.

Rrahmani 7: “Ha giganteggiato insieme a Beukema. Addirittura, anche sul piano fisico, ha tenuto Haaland”.

Spinazzola 7: “Gli ho dato sette anche in virtù dello splendido assist che ha fornito a Lang in occasione del gol del 2-1”.

Olivera 6,5: “Un gradino sotto, però una partita di sostanza la sua. Sul piano difensivo ha tenuto anche lui, non si è fatto notare in fase di appoggio come in altre circostanze, però una partita solida da parte dell'uruguaiano”.

McTominay 6: “Partita un po' come Olivera, di sostanza. È andato molto al sodo, a fare legna in mezzo al campo. Non si è visto il solito McTominay arrembante in fase offensiva, però ha dato equilibrio al campo e la sua prestazione si è sentita. Ha dato quella quantità che era necessaria in una gara che si prospettava difficile e complicata contro una squadra del calibro del City”.

De Bruyne 6,5: “Al di là del fatto che tornasse a Manchester stimolato, ha avuto anche gli applausi quando è uscito dal campo. Per lui era una partita sentita. Ha fatto tante giocate, magari senza eccedere in estro e qualità, ma è stato molto pratico. Rapida la gestione del pallone in appoggio ai compagni. Era sempre lì a fornire aiuto, facendosi vedere, ricevendo e scaricando il pallone. Il gioco del Napoli ha beneficiato di questa circolazione del pallone molto elastica che è riuscito a fornire il belga”.

Gilmour 7,5: “Su tutti segnalerei Gilmour, che stasera, forse come Beukema, ha fatto la sua miglior partita da quando è a Napoli. Si è distinto per personalità, per capacità in entrambe le fasi di gioco, per essere sempre puntuale e preciso. Addirittura spesso chiamava il pressing ai compagni, si è posizionato bene tatticamente e si è fatto notare anche per l'assist a Hojlund in occasione del primo gol. Quindi 7,5 pieno per lui”.

Politano 6: “Bene Politano, che dà seguito alla gara contro il Torino. Molto bravo in occasione del gol di Lang a fornire quella palla di prima in profondità a Spinazzola. L'unica distrazione è sul primo gol, dove si gira, perde il contatto visivo con Doku e quando riceve palla è troppo distante. Quel pizzico di concentrazione in più che è mancato, a questi livelli, quella frazione di secondo, diventa letale”.

Hojlund 7: “Ha segnato, ha lottato, è incoraggiante il suo ritorno al gol. Ha fatto bene forse Allegri a tirarlo fuori un po' d'anticipo, perché era veramente stanco a un certo punto, anche perché spesso è andato ad attaccare la profondità con scatti lunghi e prolungati. Speriamo che possa essere un trampolino di lancio ulteriore in vista delle prossime partite”.

Lang 7,5: “Continua a progredire, a questo punto il livello si alza. Oggi ha segnato anche un gol quasi decisivo, ma comunque importantissimo nell'economia della gara. Oltre al gol sottolineerei lo spirito, l'atteggiamento, tanti ripiegamenti difensivi anche riusciti. Nel finale, con generosità, ha tentato addirittura un placcaggio in stile rugby. È il sintomo di metterci voglia, grinta, anche laddove sono prerogative che non fanno parte del tuo bagaglio calcistico. Passettino dopo passettino, Lang sta cominciando a essere un giocatore importante nell'economia del Napoli, specie in questa fase in cui ci mancano tanti esterni d'attacco. Anche su di lui la riflessione in chiave mercato la farei in positivo”.

Anguissa 6: “È entrato con lo spirito di chi deve dare una mano nel momento di necessità e lo ha fatto”.

Giovane 6: “Segnalerei anche il movimento che ha fatto in occasione del gol di Lang. Su quella palla sembra andare ad attaccare il primo palo, poi si stacca dal difensore e va sul secondo. Quando vede Lang che sta arrivando, attacca il primo palo portandosi dietro l'uomo e liberando sul lato debole Lang, tanto è vero che ha potuto battere al volo bene, in maniera precisa. Quel movimento di Giovane ha liberato ulteriormente spazio per la conclusione volante di Lang e questo va sottolineato perché è un aspetto tecnico”.

Allegri 7: “Abbiamo visto quello che ci auguravamo, un Napoli non remissivo, non passivo, che ha provato, nonostante abbia potuto fare soltanto due cambi, a mettere quello che aveva, attaccando appena poteva e pressando. Si notano miglioramenti anche nella fase difensiva. Vedo che studia soluzioni: questa volta sui calci d'angolo, temendo la forza aerea di Haaland e compagni, ha lasciato tre giocatori d'attacco a impegnare i loro difensori, non facendoli ripiegare. È un allenatore che evidentemente studia anche delle situazioni di gioco, sta provando a dare il suo marchio, anche se lui ha detto che il calcio di Allegri non esiste. Gli chiedevamo di indirizzarlo verso quello che la squadra aveva mostrato di saper fare meglio sotto la sua guida. Se riusciamo a confermare per un minutaggio congruo nell'arco dei novanta minuti questo calcio, che anche stasera si è visto in positivo, il Napoli può fare prestazioni come quelle delle ultime due partite e ottenere una serie di risultati positivi”.

Le prospettive future: “Non trascurerei anche la vittoria col Torino di domenica scorsa, perché è un passettino alla volta che si fanno i cammini che devono essere lunghi. Il Napoli di strada ne ha da fare, perché deve recuperare dei margini in Europa, ma soprattutto in Italia. La prossima finale sarà domenica contro il Sassuolo, altra partita da non sbagliare, ma con questo atteggiamento possiamo essere moderatamente ottimisti”.