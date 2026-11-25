Podcast Man City-Napoli, il match-analyst Galardo: "Miglior gara della stagione, può essere la svolta!"

Francesco Galardo analizza le novità tattiche di Allegri ed esalta Gilmour.

Il match analyst Francesco Galardo è intervenuto ai microfoni della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e Smart TV e DAB Campania, per analizzare la prestazione degli azzurri nel pareggio per 2-2 contro il Manchester City, soffermandosi sulle novità tattiche introdotte da Massimiliano Allegri e sulla crescita di Billy Gilmour.

Che cosa ti lascia questo pareggio pirotecnico tra Manchester City e Napoli?

“È stata una serata incredibile, ma al di là del risultato, per il quale addirittura adesso qualcuno paradossalmente sta recriminando, forse anche giustamente, per non aver portato a casa una vittoria impensabile alla vigilia. Ma è stato, io credo, il miglior Napoli della stagione. Non parlo di gioco, parlo proprio di applicazione in campo, perché è stato un Napoli che per 90 minuti è stato applicato. È la prima volta forse in assoluto che ha difeso bene. Quando ha difeso basso, poi c'è da dire che gli errori purtroppo ci sono, perché il City è una squadra che ti porta a pressarti psicologicamente per 90 minuti. Quindi è inevitabile, o quasi inevitabile, che nei 90 minuti si abbia qualche sbavatura difensiva, come si è avuto principalmente sul gol di Bouaddi. Però io credo che sia stato un Napoli dal punto di vista mentale ineccepibile, che poi si tramuta in una precisione a livello tattico importantissima, soprattutto quando si tratta di difendere basso e quando si tratta anche di ripartire con idee. Perché il Napoli per la prima volta in assoluto in questa stagione è ripartito, una volta riconquistata palla, anche con qualità, anche con idee chiare su cosa fare”.

Anche la pressione degli azzurri è sembrata molto organizzata.

“Certamente, assolutamente. Pressione organizzata bene e portata anche con i tempi giusti. Il Napoli stasera ha dimostrato anche di sapere quando è il momento di andare a pressare alto, quando è il momento di ricompattarsi. Da compatto, poi, andare a pressare con i tempi giusti, insieme, andare a pressare tutti gli appoggi. È stato un Napoli che da un punto di vista sia tattico sia mentale potrebbe aver trovato il suo turning point di questa stagione. Ovviamente non si può parlare dopo una prestazione, è chiaro, però questa prestazione fa ben sperare. Io poi aggiungo anche un'altra cosa: credo che sia la prima partita dopo non so quanto tempo che il Napoli termina con zero infortuni. Questa secondo me è un'indicazione importante, perché io sono sempre convinto che tutto parta dalla testa e che un Napoli applicato, un Napoli tranquillo, che scende in campo tranquillo ma concentrato, si rifletta anche poi sulla parte atletica, sulla parte muscolare. Io ho visto un Napoli anche atleticamente messo molto bene. E se un giocatore è tranquillo di testa, ovviamente poi i muscoli ne risentono: meno rigido, più elastico, meno soggetto a infortuni. Quindi io credo che anche in questo questa prestazione di stasera debba dare la scossa. Perché se il Napoli è questo, il Napoli c'è, quindi può dare tanto. È quello che la squadra deve mettersi in testa”.

Allegri ha sorpreso tutti con il 4-3-3 e Spinazzola a destra. Quanto è stata fondamentale la catena di destra, sia in fase offensiva sia in quella difensiva?

“Le catene laterali hanno lavorato benissimo. Sia nel primo tempo, dove il City ha creato offensivamente pochissimo, ma perché le catene laterali del Napoli erano bravissime a togliere la superiorità al City, a togliere l'uno contro uno, sempre raddoppiati, triplicati. Chiaramente il primo tempo è un conto, dove Cherki era sulla destra, secondo me fuori ruolo, e dall'altra parte poi c'era O'Reilly che si alzava parecchio. Poi, chiaramente, nel secondo tempo, togliendo Enzo Fernandez, passando Cherki al centro e con Diah e Doku, la forza offensiva del City, soprattutto quando si tratta di superiorità qualitativa nell'uno contro uno, è aumentata tantissimo. Ma nonostante questo il Napoli sulle catene laterali ha retto benissimo, sia con Olivera e Lang che lo aiutava, soprattutto con Politano e Spinazzola, hanno retto veramente benissimo. E dal punto di vista offensivo, secondo me, c'è stato quel quid in più. Uno perché il City non era molto attento, soprattutto con le sventagliate alle spalle dei due terzini. O'Reilly, che è stato veramente molto disattento, e Matheus Nunes, stessa cosa. Difensivamente quest'anno non stanno rendendo così tanto e in effetti si riflette poi sulla stagione del City, che non è proprio positivissima, ma questo è un altro discorso. Però il Napoli è stato molto bravo, soprattutto con sventagliate diagonali poco lette. Veramente sono arrivati dei segnali positivissimi, sia offensivamente sia difensivamente, sia da Spinazzola, Politano, Olivera e, lasciatemi aggiungere, secondo me, anche Rrahmani e Beukema, che mi hanno fatto una partita di un'attenzione incredibile”.

Anche Beukema ha disputato una bella gara di applicazione?

“Sì, anche per me, ma meglio anche di Rrahmani”.

Si potevano evitare i due gol subiti? Dove finiscono i meriti di Cherki e dove iniziano i demeriti di Milinkovic-Savic e della difesa?

“Io lo dicevo prima, sicuramente si potevano evitare, perché sul primo gol, sul gol di Bouaddi, magari si è stati un po' pigri a raddoppiare e Bouaddi, fuori dai radar, si è trovato lì da solo a poter colpire in mezzo all'area. Io sinceramente stravedo per Cherki, perché secondo me tecnicamente è un giocatore in questo momento tra i massimi giocatori al mondo. Io credo che Cherki abbia veramente una fantasia tecnica in questo momento inarrivabile da chiunque. Io credo che comunque bisogna dare meriti anche a lui. Però io dicevo anche prima, il City è una squadra che ti porta ad essere costantemente e psicologicamente attaccato, perché devi essere sempre lì pronto su ogni minimo centimetro che devi coprire del campo, a non fare sbavature, a cercare di essere concentrato, a guardare l'uomo, a guardare la palla, a guardare lo spazio. Quando una squadra ti porta a dover difendere in questa maniera così aggressiva, così concentrata per tanto tempo, perché poi oggettivamente il City ha tenuto la palla tanto, soprattutto sia dopo l'1-0 sia dopo il 2-1, ha avuto il massimo sforzo in assoluto offensivo, e quando rimani in area per tanto tempo è chiaro che alla minima esitazione queste squadre ti colpiscono. Quindi io andrei un po' nel mezzo, tra i meriti del City e dei giocatori del City, quindi Cherki e Bouaddi, che sono fortissimi, e gli errori del Napoli. Io proprio stasera mi sento di dover dare un'attenuante ai giocatori del Napoli”.

Che partita ha fatto Billy Gilmour?

“Concordo pienamente con l'analisi fatta da Ciro, ma io aggiungo un'altra cosa. Al di là della questione della qualità che Gilmour mette sia in costruzione sia nella verticalizzazione, ma anche nella pressione, io credo che Gilmour si stia anche un po' avvicinando a quello che è Lobotka, lavorandoci tanto assieme, secondo me, soprattutto nella questione delle preventive, soprattutto nella questione del sapere dove andare a pressare, sia quando la squadra avversaria ha la palla ma soprattutto quando il Napoli va in transizione. Nel senso che quando si perde la palla Gilmour è sempre lì pronto per l'aggressione. È un giocatore che tatticamente è cresciuto tanto, era già forte. Adesso iniziano a diventare tante le partite dove Gilmour è l'MVP o tra i migliori. Io credo che sia un centrocampista da cui il Napoli non può prescindere. Io credo che anche quando tornerà Lobotka non sarà facile metterlo fuori, perché tra i centrocampisti probabilmente, insieme a McTominay, in questo momento è il migliore. È il migliore in assoluto perché di testa è un giocatore forte, è un giocatore che mentalmente è veramente saldo e poi è un giocatore che copre tanti metri, ti fa la doppia fase. Veramente è un giocatore straordinario. Ne parlavamo quando ero in studio contro il Bologna, dove lui giocò la prima partita da titolare in campionato e fece una partita eccellente. Io credo che Gilmour sia un calciatore che a Napoli tuttora è sottovalutatissimo”.