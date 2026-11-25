Che serata per De Bruyne, standing ovation e abbraccio con Allegri: il tecnico allontana l'addio

Standing ovation per De Bruyne all'Etihad e abbraccio con Allegri, che allontana le indiscrezioni su un addio a gennaio.

Serata ricca di emozioni per Kevin De Bruyne, tornato per la prima volta da avversario all'Etihad Stadium in occasione di Manchester City-Napoli. Al 75', quando Massimiliano Allegri ha deciso di richiamarlo in panchina, il pubblico inglese si è alzato in piedi per tributare una standing ovation al grande ex. Particolarmente significativo anche l'abbraccio tra il centrocampista belga e il tecnico azzurro, alla luce delle recenti indiscrezioni su un possibile addio a gennaio. Nel post partita, ai microfoni di Sky Sport, Allegri ha dichiarato: “Purtroppo l'età passa e la vita va avanti. Giocatore straordinario, toglierlo mi è dispiaciuto. Il calcio sta perdendo giocatori come lui e Modric: giocatori straordinari da vedere per le persone che amano giocatori diversi dagli altri”.

Futuro De Bruyne, Allegri e Manna allontanano le voci di mercato

Il tecnico del Napoli si è poi espresso sulla possibilità che il centrocampista belga possa lasciare gli azzurri durante il mercato invernale: “Ne parlerà con la società. Kevin è un ragazzo serio e credo che rimarrà fino a giugno”. Una posizione in linea con quella espressa dal direttore sportivo Giovanni Manna nel prepartita: “Kevin è un nostro calciatore e sotto contratto fino a fine stagione più opzione. Il mercato si fa tutto l'anno, basta una dichiarazione per fomentare”. Dichiarazioni che contribuiscono a ridimensionare le indiscrezioni su una possibile separazione anticipata tra il Napoli e l'ex Manchester City.