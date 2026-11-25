Man City-Napoli, impresa all'Etihad: solo la Juve ci era riuscita prima degli azzurri
Il Napoli entra in una speciale statistica della Champions League grazie al pareggio per 2-2 contro il Manchester City. Come evidenziato da Opta, la formazione di Massimiliano Allegri è soltanto la seconda squadra italiana capace di realizzare più di una rete in una singola partita europea contro i Citizens all'Etihad Stadium. Prima degli azzurri, soltanto la Juventus era riuscita a centrare questo traguardo.
Napoli come la Juventus: il precedente risale al 2015
L'unico precedente risale al settembre del 2015, quando proprio la Juventus, all'epoca allenata da Massimiliano Allegri, si impose per 2-1 sul campo del Manchester City. A distanza di undici anni, il tecnico livornese riesce dunque a ripetersi sulla panchina del Napoli, grazie alle reti realizzate da Hojlund e Noa Lang. Questa volta, però, i due gol non sono bastati per conquistare l'intera posta in palio.
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