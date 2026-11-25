Podcast Caporale: "Napoli coraggioso, non ho dubbi sul migliore! Ottimo Lang..."

Napoli show contro il City. Il giornalista e opinionista Carlo Caporale ha aperto così il suo editoriale quotidiano nel "Buongiorno Tutto Napoli", la prima trasmissione live già dalle 7 sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Il pareggio contro il Manchester City era forse insperato alla vigilia, ma il Napoli torna a casa anche con qualche rimpianto. Con un po' più di coraggio avrebbe potuto vincere?

"Credo che il coraggio ci sia stato. Il Napoli è ancora una squadra in fase di recupero, ma sta compiendo piccoli passi in avanti che aumentano la fiducia e la consapevolezza dei propri mezzi. Questa prestazione si aggiunge a quella contro il Torino e rappresenta un altro segnale positivo. Prendiamoci il punto, arrivato meritatamente, pur sapendo che ci sono ancora aspetti da migliorare. Considerando le assenze e le condizioni in cui la squadra è arrivata a Manchester, è un risultato prezioso anche in ottica qualificazione. Il calendario permette di guardare con fiducia alle prossime partite: con 6-7 punti nelle ultime tre gare il Napoli potrebbe conquistare l'accesso alla seconda fase."

Quali sono stati i giocatori che ti hanno convinto maggiormente?

"Per me i migliori sono stati Gilmour e Lang. Gilmour è stato padrone del centrocampo, ha dettato i tempi, guidato il pressing dei compagni e si è dimostrato attento sia in fase di costruzione sia in quella difensiva. Mi ha colpito soprattutto la personalità con cui ha affrontato la partita. Lang, invece, sta crescendo progressivamente e ha già collezionato diverse prestazioni incoraggianti. A Manchester ha segnato, avrebbe potuto realizzare anche un'altra rete e, al di là delle qualità tecniche, mi sta piacendo molto il suo atteggiamento. Si è inserito negli equilibri tattici della squadra, lo vediamo rincorrere gli avversari, contrastare e sacrificarsi. Anche nel finale ha mostrato grinta e agonismo. Al di là di alcuni aspetti caratteriali, sui quali probabilmente c'è poco da lavorare, dal punto di vista calcistico sta crescendo e sta iniziando a ripagare le aspettative che c'erano al momento del suo acquisto. È un miglioramento importante, soprattutto considerando le assenze in quel reparto."

Anche Beukema ha disputato una buona partita, soprattutto in fase difensiva. Qual è il tuo giudizio?

"Anche la sua è stata una prestazione positiva. Lo scorso anno era andato vicino al gol a Manchester, nella stessa porta e con un'azione simile. Questa volta ha disputato una buona gara, soprattutto in fase difensiva, dove era importante contenere Haaland e limitare le iniziative del Manchester City."

La fase difensiva del Napoli, però, ha mostrato qualche difficoltà, soprattutto in occasione del primo gol del City.

"Sì, c'è stato un momento di disattenzione sul calcio d'angolo, probabilmente legato anche alla predisposizione delle marcature e dei piazzamenti. In situazioni del genere non ci si può concedere nemmeno mezzo secondo. Politano, che doveva occuparsi di Doku, è arrivato in ritardo e ha permesso all'avversario di girarsi verso la porta dopo aver ricevuto il pallone sul corto. Doku ha avuto così diverse possibilità di giocata, trovando poi un assist all'indietro che ha messo in difficoltà tutta la difesa. È stato un errore evitabile. Anche Milinkovic-Savic poteva probabilmente fare qualcosa in più in alcune circostanze, pur senza commettere errori particolarmente gravi. Nel complesso, però, considerando le difficoltà della trasferta e le condizioni della squadra, il bilancio resta positivo. Il Napoli è andato vicino alla sua prima vittoria in Inghilterra nelle competizioni europee e porta a casa un punto prezioso. Soprattutto, sta mostrando un progresso lento ma costante che può restituire serenità e fiducia in vista dei prossimi impegni. Domenica, però, ci aspetta una partita ancora più importante per il campionato: lì non ci sarà margine d'errore e servirà scendere in campo per ottenere il massimo."