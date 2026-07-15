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Conferenza Allegri, Corriere dello Sport: "Napoli, ti risarcirò"

Conferenza Allegri, Corriere dello Sport: "Napoli, ti risarcirò"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:20Brevi
di Fabio Tarantino

"Allegri: Vi risarcirò". È questo il titolo di apertura del Corriere dello Sport oggi in edicola, dedicato alle prime parole del tecnico livornese, deciso a rilanciare le ambizioni della sua squadra e a riconquistare la fiducia dell'ambiente dopo le difficoltà dell'ultima stagione.

Al centro della prima pagina trova spazio il Mondiale con il titolo "Rien ne va plus", che accompagna l'eliminazione della Francia. I Bleus salutano la competizione, mentre la Spagna conquista la finale al termine di una prestazione convincente, confermandosi tra le grandi protagoniste del torneo.