Prima pagina Nuovo ct, La Gazzetta dello Sport: "Pirlo e Buffon per l'Italia"

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"Ciao Francia". È questo il titolo di apertura scelto dalla Gazzetta dello Sport, che celebra il successo della Spagna contro i Bleus e l'accesso alla finale del Mondiale. Un titolo che richiama il celebre "Ciao Germania" del 2006 e accompagna la festa della Roja, capace di eliminare una delle grandi favorite della competizione.

In alto, invece, spazio all'Italia e al nuovo corso azzurro. La Gazzetta accende i riflettori su Andrea Pirlo e Gianluigi Buffon, chiamati a guidare la rinascita della Nazionale. Due simboli del trionfo mondiale del 2006, oggi nuovamente protagonisti con l'obiettivo di riportare entusiasmo, identità e risultati al calcio italiano.