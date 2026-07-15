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Nuovo ct, La Gazzetta dello Sport: "Pirlo e Buffon per l'Italia"
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"Ciao Francia". È questo il titolo di apertura scelto dalla Gazzetta dello Sport, che celebra il successo della Spagna contro i Bleus e l'accesso alla finale del Mondiale. Un titolo che richiama il celebre "Ciao Germania" del 2006 e accompagna la festa della Roja, capace di eliminare una delle grandi favorite della competizione.
In alto, invece, spazio all'Italia e al nuovo corso azzurro. La Gazzetta accende i riflettori su Andrea Pirlo e Gianluigi Buffon, chiamati a guidare la rinascita della Nazionale. Due simboli del trionfo mondiale del 2006, oggi nuovamente protagonisti con l'obiettivo di riportare entusiasmo, identità e risultati al calcio italiano.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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