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Presentazione Allegri, Tuttosport: "Aziendalista per un grande Napoli"

Presentazione Allegri, Tuttosport: "Aziendalista per un grande Napoli"TuttoNapoli.net
Ieri alle 09:00Brevi
di Fabio Tarantino

"Aziendalista per un grande Napoli". È questo il titolo scelto da Tuttosport nella prima pagina oggi in edicola, dedicato alle parole di Massimiliano Allegri, nuovo allenatore azzurro, protagonista della presentazione ufficiale andata in scena ieri al Teatro San Carlo.

Il quotidiano torinese dà risalto ai concetti espressi dal tecnico nel corso della conferenza, soffermandosi sulla sua visione del progetto Napoli e sull'importanza della sintonia con il club per costruire una squadra competitiva. Un messaggio che segna l'inizio della nuova avventura di Allegri sulla panchina partenopea.