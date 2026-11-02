Prima pagina "Spalletti mette Allegri nei guai": la prima di Tuttosport

Tuttosport: “Un colpo d’ala e la Juve si rilancia, Spalletti mette Allegri nei guai”. Il Napoli cade a Torino e guarda a Oporto

“Un colpo d’ala e la Juve si rialza”. È il titolo con cui Tuttosport apre la prima pagina dopo il 2-0 di Torino, e racconta la risposta della Juventus dopo giorni difficili. La sconfitta di Genova contro il Genoa, i giudizi durissimi sulla squadra, il club furioso e il futuro di Spalletti in bilico avevano creato un clima pesante, ma la serata dello Stadium ha restituito punti e fiducia. Il quotidiano parla di un colpo d’ala, una giocata o un momento che ha fatto la differenza, capace di cambiare il segno di una partita che sembrava equilibrata.

“Spalletti mette Allegri nei guai”

Il secondo titolo riguarda il Napoli: “Spalletti mette Allegri nei guai”. Il tecnico toscano, che nei giorni scorsi sembrava sull’orlo dell’esonero, vince il duello con il collega livornese, seguito dalla tribuna per squalifica, e lo costringe a fare i conti con una classifica sempre più complicata. Come racconta Tuttosport, il Napoli di Allegri resta alle prese con infortuni e rotazioni obbligate, con un quarto posto che si allontana e il rischio che la stagione prenda una piega negativa.

Il Napoli guarda a Oporto

Per gli azzurri, ora, l’attenzione si sposta sul Porto, mercoledì in Champions League. Il gruppo volerà direttamente da Torino senza rientrare a Napoli, a causa della chiusura di Capodichino, e dovrà reagire in fretta, nonostante un’infermeria affollata e le polemiche arbitrali emerse dopo la gara. Per la Juventus, invece, è l’occasione di ritrovare sicurezza, mentre il tecnico può respirare, almeno per qualche giorno.