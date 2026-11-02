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“Kimi mitico: campione da record": la prima de La Gazzetta dello Sport

“Kimi mitico: campione da record": la prima de La Gazzetta dello SportTuttoNapoli.net
Oggi alle 08:30Brevi
di Fabio Tarantino
“Kimi mitico”: a 20 anni Antonelli è il più giovane campione del mondo di sempre, 73 anni dopo il titolo di Ascari

“Kimi mitico”. È il titolo che 'La Gazzetta dello Sport' mette in apertura di prima pagina per celebrare Antonelli, che a 20 anni diventa il più giovane campione del mondo di Formula 1 di sempre. Un traguardo che cancella un record durato per anni, quello di Sebastian Vettel, e che riporta un italiano sul tetto del Mondiale dopo 73 anni, cioè dal secondo titolo di Alberto Ascari nel 1953. Per il pilota della Mercedes è il coronamento di una stagione cominciata con il primo successo in carriera a Shanghai, il 15 marzo, e proseguita da protagonista.