Il Chelsea ha troppi giocatori: in rosa sono 41, in estate tanti saranno svenduti

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In settimana hanno fatto scalpore le immagini sui giocatori fuori lista del Chelsea, costretti ad allenarsi a parte, senza mai avere contatti con la Prima Squadra in una sorta di ricambio infinito che vedeva giocatori alle prese con sedute personalizzate in strutture non certo all'altezza di quelle a cui sono abituati i giocatori di Premier League. Il sovraffollamento ha già dato grossi problemi a Maresca e ora toccherà a Xabi Alonso gestire questa situazione eccezionale, più unica che rara ad altissimi livelli. Considerando solo i rientri dai prestiti e gli acquisti già confermati, il Chelsea ha già 41 giocatori 'assicurati' in rosa l'anno venturo, per cui sarà sicuramente necessario tagliare qualche ramo secco, senza contare eventuali, scontate, richieste sul mercato dello spagnolo.

PORTIERI

Mike Penders (portiere, 20) – scadenza 2032

Robert Sánchez (portiere, 28) – 2030

Filip Jørgensen (portiere, 24) – 2031

Gabriel Slonina (portiere, 22) – 2028

Teddy Sharman-Lowe (portiere, 23) – 2028

James Hillson (portiere, 25)

DIFENSORI

Levi Colwill (Dif. centrale, 23) – 2029

Trevoh Chalobah (Dif. centrale, 26) – 2028

Wesley Fofana (Dif. centrale, 25) – 2029

Mamadou Sarr (Dif. centrale, 20) – 2033

Tosin Adarabioyo (Dif. centrale, 28) – 2028

Benoît Badiashile (Dif. centrale, 25) – 2030

Axel Disasi (Dif. centrale, 28) – 2029

Aarón Anselmino (Dif. centrale, 21) – 2031

Marc Cucurella (Terzino sinistro, 27) – 2028

Jorrel Hato (Terzino sinistro, 20) – 2032

Caleb Wiley (Terzino sinistro, 21) – 2030

Denner (Terzino sinistro, 18) – 2032

Reece James (Terzino destro, 26) – 2032

Malo Gusto (Terzino destro, 22) – 2030

Josh Acheampong (Terzino destro, 20) – 2029

CENTROCAMPISTI

Moisés Caicedo (Mediano, 24) – 2033

Roméo Lavia (Mediano, 22) – 2030

Dário Essugo (Mediano, 21) – 2033

Enzo Fernández (Centrocampista, 25) – 2032

Andrey Santos (Centrocampista, 22) – 2030

Cole Palmer (Trequartista, 24) – 2033

ATTACCANTI

Alejandro Garnacho (Ala sinistra, 21) – 2032

Jamie Gittens (Ala sinistra, 21) – 2032

Tyrique George (Ala sinistra, 20) – 2027

Mykhaylo Mudryk (Ala sinistra, 25) – 2031

Estêvão (Ala destra, 19) – 2033

Pedro Neto (Ala destra, 26) – 2031

Geovany Quenda (Ala destra, 19) – 2032

João Pedro (Punta centrale, 24) – 2033

Nicolas Jackson (Punta centrale, 24) – 2033

Liam Delap (Punta centrale, 23) – 2031

Emmanuel Emegha (Punta centrale, 23) – 2033

Marc Guiu (Punta centrale, 20) – 2029

David Datro Fofana (Punta centrale, 23) – 2029

Dastan Satpaev (Punta centrale, 17) – 2033