Il Chelsea ha troppi giocatori: in rosa sono 41, in estate tanti saranno svenduti
In settimana hanno fatto scalpore le immagini sui giocatori fuori lista del Chelsea, costretti ad allenarsi a parte, senza mai avere contatti con la Prima Squadra in una sorta di ricambio infinito che vedeva giocatori alle prese con sedute personalizzate in strutture non certo all'altezza di quelle a cui sono abituati i giocatori di Premier League. Il sovraffollamento ha già dato grossi problemi a Maresca e ora toccherà a Xabi Alonso gestire questa situazione eccezionale, più unica che rara ad altissimi livelli. Considerando solo i rientri dai prestiti e gli acquisti già confermati, il Chelsea ha già 41 giocatori 'assicurati' in rosa l'anno venturo, per cui sarà sicuramente necessario tagliare qualche ramo secco, senza contare eventuali, scontate, richieste sul mercato dello spagnolo.
PORTIERI
Mike Penders (portiere, 20) – scadenza 2032
Robert Sánchez (portiere, 28) – 2030
Filip Jørgensen (portiere, 24) – 2031
Gabriel Slonina (portiere, 22) – 2028
Teddy Sharman-Lowe (portiere, 23) – 2028
James Hillson (portiere, 25)
DIFENSORI
Levi Colwill (Dif. centrale, 23) – 2029
Trevoh Chalobah (Dif. centrale, 26) – 2028
Wesley Fofana (Dif. centrale, 25) – 2029
Mamadou Sarr (Dif. centrale, 20) – 2033
Tosin Adarabioyo (Dif. centrale, 28) – 2028
Benoît Badiashile (Dif. centrale, 25) – 2030
Axel Disasi (Dif. centrale, 28) – 2029
Aarón Anselmino (Dif. centrale, 21) – 2031
Marc Cucurella (Terzino sinistro, 27) – 2028
Jorrel Hato (Terzino sinistro, 20) – 2032
Caleb Wiley (Terzino sinistro, 21) – 2030
Denner (Terzino sinistro, 18) – 2032
Reece James (Terzino destro, 26) – 2032
Malo Gusto (Terzino destro, 22) – 2030
Josh Acheampong (Terzino destro, 20) – 2029
CENTROCAMPISTI
Moisés Caicedo (Mediano, 24) – 2033
Roméo Lavia (Mediano, 22) – 2030
Dário Essugo (Mediano, 21) – 2033
Enzo Fernández (Centrocampista, 25) – 2032
Andrey Santos (Centrocampista, 22) – 2030
Cole Palmer (Trequartista, 24) – 2033
ATTACCANTI
Alejandro Garnacho (Ala sinistra, 21) – 2032
Jamie Gittens (Ala sinistra, 21) – 2032
Tyrique George (Ala sinistra, 20) – 2027
Mykhaylo Mudryk (Ala sinistra, 25) – 2031
Estêvão (Ala destra, 19) – 2033
Pedro Neto (Ala destra, 26) – 2031
Geovany Quenda (Ala destra, 19) – 2032
João Pedro (Punta centrale, 24) – 2033
Nicolas Jackson (Punta centrale, 24) – 2033
Liam Delap (Punta centrale, 23) – 2031
Emmanuel Emegha (Punta centrale, 23) – 2033
Marc Guiu (Punta centrale, 20) – 2029
David Datro Fofana (Punta centrale, 23) – 2029
Dastan Satpaev (Punta centrale, 17) – 2033
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Udinese
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro