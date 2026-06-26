Giappone-Svezia, le formazioni ufficiali: Suzuki e Hien titolari
Giappone e Svezia si sfidano nella terza giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026 in una partita decisiva per il cammino delle due nazionali. I nipponici arrivano all'appuntamento dopo il convincente 4-0 rifilato alla Tunisia, che ha fatto seguito al pareggio per 2-2 contro l'Olanda all'esordio. La Svezia, invece, cerca continuità dopo un percorso fin qui altalenante, caratterizzato dalla pesante sconfitta contro gli Orange e dal netto successo ottenuto sulla Tunisia. Di seguito le formazioni ufficiali.
GIAPPONE (4-4-2): Suzuki; Sugawara, Itakura, Seko, H. Ito; Tanaka, Doan, Maeda, Nakamura; Kamada, Ueda. Ct: Moriyasu.
SVEZIA (3-5-2): Nordfeldt; Lagerbielke, Hien, Lindelof; Gudmundsson, Bernhardsson, Stroud, Ayari, Elanga; Gyökeres, Isak. Ct: Potter.
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