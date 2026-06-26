Ufficiale Tunisia-Olanda, le formazioni ufficiali: ancora panchina per Lang

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Mondiali 2026, Tunisia-Olanda: formazioni ufficiali.

Tunisia e Olanda si affrontano nella notte italiana nella terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026. La nazionale di Ronald Koeman va a caccia del successo che le consentirebbe di blindare il primo posto nel girone, dopo il pareggio all'esordio contro il Giappone e il convincente 5-1 rifilato alla Svezia. Situazione ormai definita, invece, per la Tunisia di Hervé Renard, già matematicamente eliminata dopo le sconfitte contro Svezia e Giappone e intenzionata a salutare il torneo con una prestazione d'orgoglio. Di seguito le formazioni ufficiali.

TUNISIA (4-5-1): Dahmen; Valery, Ben Hmida, Talbi, Ali Abdi; Mejbri, Gharbi, Khedira, Skhiri, Slimane; Mastouri. Ct. Renard.

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Aké; De Jong, Reijnders, Gravenberch; Malen, Brobbey, Gakpo. Ct. Koeman.