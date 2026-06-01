Lavezzi e Quagliarella di nuovo insieme: gli ex Napoli in campo per "Live the Dream"

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Lavezzi e Quagliarella tornano a giocare insieme il 4 giugno a Frosinone nell'evento Live the Dream by CUR, tra calcio, emozioni e solidarietà

A quasi vent'anni dalle emozioni vissute con la maglia del Napoli, Ezequiel Lavezzi e Fabio Quagliarella torneranno a giocare insieme. I due ex attaccanti azzurri saranno tra i protagonisti della prima edizione ufficiale di "Live the Dream by CUR", evento in programma il 4 giugno 2026 allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone, con calcio d’inizio alle ore 19.. Un'occasione speciale per i tifosi, che potranno rivivere il fascino di una coppia offensiva rimasta nel cuore del popolo napoletano, in una serata che unisce spettacolo, emozioni e partecipazione diretta.

Ex campioni e tifosi insieme per una buona causa

L’iniziativa non è solo un evento sportivo, ma una vera e propria esperienza immersiva ideata da Idea Lab, pensata per trasformare la passione per il calcio in un momento reale e memorabile. I partecipanti potranno vivere l’esperienza del calciatore professionista, dagli spogliatoi fino all’ingresso in campo, condividendo il terreno di gioco con ex stelle del calcio italiano come Stefano Fiore, Simone Tiribocchi, Francesco Caputo, Christian Manfredini, Stefano Sorrentino e Salvatore Soviero, oltre all’attore Ludovico Fremont.

L’evento avrà anche una forte componente solidale: parte dell’incasso sarà devoluta alla Cooperativa Sociale “Il Tetto Casal Fattoria”, realtà impegnata nel contrasto al disagio di bambini e giovani attraverso attività educative e di accoglienza. Dopo il successo delle precedenti edizioni, “Live the Dream by CUR” si prepara a un nuovo salto di qualità, con un format rinnovato e sempre più partecipazione da parte dei tifosi.

Appuntamento dunque al 4 giugno 2026 allo Stadio Benito Stirpe per un evento che si preannuncia imperdibile. Per partecipare è semplice: basta cliccare qui.