Maradona o Messi? Adani commosso alla Rai: “Uno è la continuità dell’altro…”

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Lele Adani commosso ai microfoni della Rai commenta la vittoria dell'Argentina e lo show di Messi: "La palla che mette Messi di destro è una giocata che non ha senso. Come fa lui a 39 anni a scegliere di andare a destra sul raddoppio di marcatura nel finale e la mette perfettamente in uno spazio tra i difensori e portiere. Per me è la giocata più geniale di Messi al Mondiale fatta al 90esimo contro gli inglesi. Ecco perché non credo più al destino. Ci sono situazioni che ti portano a rivivere per i grandi dei momenti che testimoniarli mi fa commuovere. Mi vengono le parole da sole e sono di sentimento. A volte non so nemmeno cosa dico. Sono le lacrime che mi dà il calcio. Grazie a tutti, ho amore per il calcio attraverso le grandi icone.

Non credo c'è un paragone tra Messi e Maradona. Sento sinceramente nel cuore che uno sia la continuità dell'altro. C'è un'evoluzione contemporanea di Messi che trasporta Diego in campo, anche lui argentino, numero 10, valorizzata attraverso le vittorie. Messi da 5 anni, da quando è mancato Diego, ha cominciato a vincere tutto con l'Argentina…"

