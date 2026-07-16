Tuttosport: "Leo-Lautaro, estasi. Milan su Zaniolo"
"Leo-Lautaro, estasi" è il titolo scelto da Tuttosport per celebrare la qualificazione dell'Argentina alla finale del Mondiale dopo il successo per 2-1 sull'Inghilterra. La prima pagina esalta la coppia formata da Lionel Messi e Lautaro Martínez, protagonisti della vittoria dell'Albiceleste, con un titolo che sintetizza l'entusiasmo per un traguardo che porta la nazionale argentina a un passo dalla conquista del titolo iridato.
Spazio anche al calciomercato. In casa Juventus riflettori puntati sul reparto arretrato, con Guglielmo Vicario e Marco Pellegrino tra i profili seguiti per rinforzare la rosa. Sul fronte Milan, invece, torna d'attualità il nome di Nicolò Zaniolo, considerato una delle possibili opzioni per aumentare qualità e soluzioni nel reparto offensivo rossonero.
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