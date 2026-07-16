Prima pagina Argentina in finale, Corriere dello Sport: "È stata la testa del Toro"

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"È stata la testa del Toro" è il titolo scelto dal Corriere dello Sport per celebrare Lautaro Martínez, grande protagonista della semifinale del Mondiale vinta dall'Argentina per 2-1 contro l'Inghilterra. Un gioco di parole che richiama il soprannome dell'attaccante dell'Inter, il "Toro", e il colpo di testa decisivo che ha indirizzato la sfida, permettendo all'Albiceleste di conquistare la qualificazione alla finale della competizione iridata. Una prima pagina che rende omaggio al centravanti argentino, trascinatore della sua Nazionale nel momento più importante del torneo.