Argentina show, La Gazzetta dello Sport: "Lautaro de Dios"
"Lautaro de Dios" è il titolo scelto dalla Gazzetta dello Sport per celebrare la straordinaria prestazione di Lautaro Martínez, protagonista della vittoria per 2-1 dell'Argentina contro l'Inghilterra nella semifinale del Mondiale. Un gioco di parole che richiama il celebre appellativo "Mano de Dios", legato a Diego Armando Maradona, per esaltare il peso decisivo dell'attaccante dell'Inter nel successo dell'Albiceleste. Grazie a questo risultato, l'Argentina conquista l'accesso alla finale iridata, dove si giocherà il titolo mondiale.
In alto, spazio anche al futuro della Nazionale italiana. Secondo la Gazzetta dello Sport, Paolo Maldini avrebbe individuato in Andrea Pirlo il profilo ideale per la panchina azzurra. L'ex regista, campione del mondo nel 2006, sarebbe dunque la scelta dell'ex capitano del Milan per guidare l'Italia, in una decisione destinata ad aprire un nuovo capitolo per la Nazionale dopo settimane di riflessioni sul prossimo commissario tecnico.
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