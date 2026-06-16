Prima pagina Milan ad Amorim, Gazzetta dello Sport: "Nuovo Diavolo, difesa a 3 e gioco d'attacco"

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La prima pagina della Gazzetta dello Sport del 16 giugno 2026

La Gazzetta dello Sport apre la propria edizione odierna con un approfondimento dedicato al nuovo corso del Milan. Il titolo scelto è “Il nuovo Diavolo”, con il focus puntato su Amorim, chiamato a guidare la rinascita rossonera dopo una stagione al di sotto delle aspettative. Secondo il quotidiano, toccherà al tecnico portoghese rilanciare le ambizioni del club attraverso un progetto caratterizzato da idee tattiche ben precise, a partire dalla difesa a tre. Una scelta che rappresenta una novità significativa per il Milan e che viene descritta come una scommessa destinata a segnare l’identità della squadra nel prossimo futuro.

Sarri riparte dall’Atalanta

In evidenza anche il futuro di Maurizio Sarri, la cui nomina sulla panchina dell’Atalanta viene data come ufficiale. Il tecnico toscano è pronto ad aprire una nuova fase della propria carriera alla guida del club bergamasco, raccogliendo l’eredità lasciata dal precedente ciclo tecnico. Per l’Atalanta si tratta di una scelta che punta a garantire continuità di risultati e competitività ad alti livelli, sia in campionato sia nelle competizioni europee. La Gazzetta sottolinea come l’arrivo di Sarri rappresenti uno dei movimenti più significativi dell’estate calcistica, destinato ad attirare grande attenzione sulle prospettive della formazione nerazzurra nella stagione che sta per iniziare.