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Napoli ancora sconfitto, Tuttosport: "Rowe..sciato. Gelato il Maradona e Juve a -2"

Napoli ancora sconfitto, Tuttosport: "Rowe..sciato. Gelato il Maradona e Juve a -2"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:40Brevi
di Fabio Tarantino

"Napoli Rowe..sciato. Gelato il Maradona e Juve a -2" si legge in basso su Tuttosport che commenta la vittoria di ieri del Bologna al Maradona. In occasione della prima pagina di oggi, il quotidiano in primo piano titola in questo modo: "Juve affari Real". Incontro per Brahim Diaz, si parlerà anche di Garcia. L'ex milanista, in scadenza nel 2027, è l'alternativa a Bernardo Silva.

L'attaccante può arrivare con la "formula Morata"; in ballo anche Alaba, che si svincola ed è stato offerto. Spazio anche alla metà granata di Torino, con questo titolo: "D'Aversa, avanti Toro. Falcone scelta ok". Marchegiani in esclusiva: "C'è una buona base, servirebbe continuità. Serietà e talento, Wladimiro migliora di anno in anno".