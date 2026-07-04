Allegri è già nella storia del Napoli: nessuno finora nel doppio ruolo giocatore-allenatore

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Massimiliano Allegri entra nella storia del Napoli: sarà il primo, dall'introduzione dei tre punti a vittoria in Serie A, a vestire sia i panni di giocatore che quelli di allenatore azzurro.

Massimiliano Allegri sarà il primo allenatore, nella storia del Napoli in Serie A dall'introduzione dei tre punti a vittoria, a vestire i panni sia di giocatore che di allenatore. Il tecnico livornese, infatti, indossò la maglia azzurra da calciatore nella sfortunata stagione 1997/98, chiusa con la retrocessione dopo ben quattro cambi in panchina, da Mutti a Montefusco, passando per Mazzone e Galeone.