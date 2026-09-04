Era stato seguito dal Napoli, ora è ancora svincolato: Sancho riparte da Dubai?

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Ancora senza squadra dopo la fine del suo contratto con il Manchester United, Jadon Sancho potrebbe ripartire da Dubai. Secondo quanto riportato dal Mirror, gli Arabian Falcons stanno preparando una proposta per provare a convincere l'esterno inglese, 26 anni, a sposare il loro ambizioso progetto.

Chi sono gli Arabian Falcons

Il club è allenato dall'ex nazionale inglese Jonjo Shelvey e può contare in rosa anche su Danny Simpson, campione d'Inghilterra con il Leicester nel 2016 e oggi allenatore-giocatore, e Ravel Morrison, recentemente nominato capitano. I Falcons intendono sfruttare la situazione di Sancho e puntano ad avvicinare diversi giocatori di nome attualmente svincolati.