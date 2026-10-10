Napoli in vantaggio! Hojlund sbaglia il rigore, ma si ripete e De Bruyne è glaciale

Napoli in vantaggio! Hojlund sbaglia il rigore, ma si ripete e De Bruyne è glacialeTuttoNapoli.net
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Oggi alle 21:15Brevi
di Davide Baratto

Il Napoli passa in vantaggio sul Frosinone al minuto 29! Rasmus Hojlund si guadagna il calcio di rigore - viene sgambettato in area dal difensore - e si incarica della battuta, ma finisce per farsi ipnotizzare da Palmisani. Interviene però il VAR stabilendo che il penalty è da ripetere. Stavolta dal dischetto ci va Kevin De Bruyne che è glaciale e porta i suoi sull'1-0.