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Panchine in Serie A, La Gazzetta dello Sport: "Il Milan vede Glasner"

Panchine in Serie A, La Gazzetta dello Sport: "Il Milan vede Glasner"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:40Brevi
di Fabio Tarantino

"Il Milan vede Glasner" si legge sulla prima de La Gazzetta dello Sport di oggi. Si parla anche di Inter che cerca Ndicka in difesa e non solo. Focus sui movimenti delle squadre italiane in vista della prossima stagione. Il club rossonero è ancora alla ricerca del nuovo allenatore ma intanto Allegri non ha ancora ufficialmente salutato Milano. E il Napoli resta in attesa.