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Panchine in Serie A, La Gazzetta dello Sport: "Il Milan vede Glasner"
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"Il Milan vede Glasner" si legge sulla prima de La Gazzetta dello Sport di oggi. Si parla anche di Inter che cerca Ndicka in difesa e non solo. Focus sui movimenti delle squadre italiane in vista della prossima stagione. Il club rossonero è ancora alla ricerca del nuovo allenatore ma intanto Allegri non ha ancora ufficialmente salutato Milano. E il Napoli resta in attesa.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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