Real Madrid, Mourinho pensa al suo pupillo ai tempi della Roma

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Il Real Madrid ha chiesto informazioni all'Arsenal per Riccardo Calafiori. Con il ritorno di Mourinho in panchina, i blancos hanno espresso il proprio interesse per il terzino italiano ma, al momento, le parti non sono andate oltre una telefonata.

A Madrid lavorano per comprendere se l'Arsenal sia disposto ad aprire alla cessione e - dopo il primo contatto - ci sia la possibilità di avviare una trattativa con i Gunners, che sarà gestita in prima persona da Alessandro Lucci. Riccardo Calafiori e José Mourinho hanno già condiviso un'esperienza, quella alla Roma. Lo scrive Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, sul suo sito.