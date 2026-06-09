Real Madrid, Mourinho pensa al suo pupillo ai tempi della Roma
TuttoNapoli.net
Il Real Madrid ha chiesto informazioni all'Arsenal per Riccardo Calafiori. Con il ritorno di Mourinho in panchina, i blancos hanno espresso il proprio interesse per il terzino italiano ma, al momento, le parti non sono andate oltre una telefonata.
A Madrid lavorano per comprendere se l'Arsenal sia disposto ad aprire alla cessione e - dopo il primo contatto - ci sia la possibilità di avviare una trattativa con i Gunners, che sarà gestita in prima persona da Alessandro Lucci. Riccardo Calafiori e José Mourinho hanno già condiviso un'esperienza, quella alla Roma. Lo scrive Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, sul suo sito.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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