Terremoto Italia, Malagò sceglie di non parlare ed esce da una porta secondaria

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Nessuna nuova dichiarazione ufficiale da parte di Giovanni Malagò, almeno per la giornata di oggi. Il presidente della FIGC ha lasciato la sede federale da un'uscita secondaria, evitando i giornalisti al termine di una giornata particolarmente intensa, segnata dalle dimissioni del direttore tecnico Paolo Maldini e dell'advisor Leonardo. Una situazione che ha di fatto riaperto completamente il dossier relativo al futuro della Nazionale.

Attesa per il Consiglio Federale

L'attenzione è ora rivolta al Consiglio Federale in programma domani, appuntamento che potrebbe risultare decisivo per delineare il nuovo assetto tecnico della FIGC. Sul tavolo ci sono le nomine del prossimo direttore tecnico e del nuovo commissario tecnico, con la possibilità che entrambe le decisioni vengano ufficializzate nelle prossime ore. Dopo gli ultimi sviluppi, la Federazione è chiamata a voltare pagina e a definire rapidamente la nuova struttura tecnica per programmare il futuro della Nazionale.