Era stato proposto al Napoli, ora Arokodare lascia il Wolverhampton e cambia squadra
Niente Genoa per Tolu Arokodare. L’attaccante del Wolverhampton si appresta a lasciare il club inglese nel corso della sessione estiva di calciomercato,. Gli ultimi indizi lo portano lontano dalla città della Lanterna sponda rossoblù, che però era molto interessata a lui, e approderà in Eredivisie dove vestirà la maglia dell’Ajax. Alla fine i biancorossi di Olanda sono stati i più lesti ad arrivare sul giocatore e hanno chiuso, riportano i colleghi di Sky Sports UK, sulla base di 17 milioni di sterline l’ingaggio a titolo definitivo del centravanti.
Domani le visite mediche
Nella giornata di domani il 25enne sosterrà le visite mediche ad Amsterdam e sarà presto un nuovo giocatore biancorosso, si legge sul sito. Il giocatore voleva lasciare i Wolves al termine della stagione scorsa dopo la retrocessione in Championship ma il club aveva respinto anche offerte di Trabzonspor e Fiorentina arrivando anche ad escludere il calciatore dal ritiro in Portogallo.
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