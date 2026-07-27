Era stato proposto al Napoli, ora Arokodare lascia il Wolverhampton e cambia squadra

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L'attaccante di proprietà del Wolverhampton Tolu Arokodare sembra essere diretto in Eredivisie per un cifra di circa 17 milioni di sterline

Niente Genoa per Tolu Arokodare. L’attaccante del Wolverhampton si appresta a lasciare il club inglese nel corso della sessione estiva di calciomercato,. Gli ultimi indizi lo portano lontano dalla città della Lanterna sponda rossoblù, che però era molto interessata a lui, e approderà in Eredivisie dove vestirà la maglia dell’Ajax. Alla fine i biancorossi di Olanda sono stati i più lesti ad arrivare sul giocatore e hanno chiuso, riportano i colleghi di Sky Sports UK, sulla base di 17 milioni di sterline l’ingaggio a titolo definitivo del centravanti.

Domani le visite mediche

Nella giornata di domani il 25enne sosterrà le visite mediche ad Amsterdam e sarà presto un nuovo giocatore biancorosso, si legge sul sito. Il giocatore voleva lasciare i Wolves al termine della stagione scorsa dopo la retrocessione in Championship ma il club aveva respinto anche offerte di Trabzonspor e Fiorentina arrivando anche ad escludere il calciatore dal ritiro in Portogallo.