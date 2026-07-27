Lutto in casa Spalletti: è scomparsa la madre Ilva, aveva 93 anni

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Morta la mamma dell'ex allenatore del Napoli e commissario tecnico della Nazionale: il ricordo del profondo legame che li univa.

Il calcio italiano si stringe attorno a Luciano Spalletti, colpito da un grave lutto familiare. È scomparsa la madre Ilva, che aveva 93 anni e viveva a Spicchio-Sovigliana, frazione del comune di Vinci, in provincia di Firenze.

Spalletti e il legame con la madre

Figura centrale nella vita dell'ex allenatore del Napoli, era stata ricordata più volte dallo stesso Spalletti nel corso degli anni attraverso racconti e aneddoti che testimoniavano il loro profondo legame. La notizia della sua scomparsa ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio da parte del mondo del calcio e di chi ha conosciuto da vicino il tecnico di Certaldo.