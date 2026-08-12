Ufficiale Ricordate Rulli? Per mesi accostato al Napoli, il portiere va al City

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Il Manchester City ha ufficializzato l’acquisto di Geronimo Rulli. Il portiere argentino arriva dal Marsiglia e ha firmato un contratto con il club inglese fino al 2028. Il portiere argentino, accostato anche al Napoli nel corso della sua carriera, va in Premier. L’operazione è stata ufficializzata dal Manchester City, che ha così annunciato il ritorno di Rulli dopo la precedente esperienza vissuta esclusivamente fuori dal campo. L’arrivo dal Marsiglia segna una nuova tappa nella carriera del portiere argentino, che ha maturato esperienze importanti prima di andare al City.