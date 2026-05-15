"The Neapolitan Scot", dalla Scozia il primo libro su McTominay

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Dalla Scozia arriva “The Neapolitan Scot”, il libro dedicato alla vita e alla carriera di Scott McTominay, centrocampista della Napoli e protagonista assoluto della nazionale scozzese. L’opera ripercorre il percorso umano e sportivo del calciatore attraverso un lungo lavoro di approfondimento svolto tra Napoli, la Scozia e Manchester, città che hanno segnato in modo decisivo la sua crescita personale e professionale.

Un viaggio tra Napoli, Scozia e Manchester

Il libro è stato realizzato dal giornalista scozzese James Wilson, noto per il progetto social Scotball sui social, e racconta l’ascesa di McTominay fino al ruolo di leader della Scozia qualificata ai Mondiali 2026. Attraverso testimonianze, retroscena e approfondimenti, “The Neapolitan Scot” descrive il forte legame creatosi tra il centrocampista e Napoli, città nella quale il giocatore è diventato uno dei simboli della squadra azzurra. Un racconto che accompagna McTominay verso quella che sarà la sua prima Coppa del Mondo da protagonista assoluto con la nazionale scozzese.