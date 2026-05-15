"The Neapolitan Scot", dalla Scozia il primo libro su McTominay
Dalla Scozia arriva “The Neapolitan Scot”, il libro dedicato alla vita e alla carriera di Scott McTominay, centrocampista della Napoli e protagonista assoluto della nazionale scozzese. L’opera ripercorre il percorso umano e sportivo del calciatore attraverso un lungo lavoro di approfondimento svolto tra Napoli, la Scozia e Manchester, città che hanno segnato in modo decisivo la sua crescita personale e professionale.
Un viaggio tra Napoli, Scozia e Manchester
Il libro è stato realizzato dal giornalista scozzese James Wilson, noto per il progetto social Scotball sui social, e racconta l’ascesa di McTominay fino al ruolo di leader della Scozia qualificata ai Mondiali 2026. Attraverso testimonianze, retroscena e approfondimenti, “The Neapolitan Scot” descrive il forte legame creatosi tra il centrocampista e Napoli, città nella quale il giocatore è diventato uno dei simboli della squadra azzurra. Un racconto che accompagna McTominay verso quella che sarà la sua prima Coppa del Mondo da protagonista assoluto con la nazionale scozzese.
OUT NOW! 🏴🩵— SCOTBALL 🏴 (@scotball_) May 15, 2026
The Neapolitan Scot, based on the life and career of Scott McTominay, is available to buy.
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