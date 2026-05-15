Ricordate Senesi? Piaceva al Napoli, ora a 29 anni è un'occasione a zero

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Marcos Senesi lascerà il Bournemouth. A comunicarlo è la stessa società rossonera, tramite un annuncio condiviso su X: "Dopo quattro brillanti stagioni sulla costa meridionale, possiamo confermare che Marcos Senesi lascerà il Bournemouth al termine della stagione".

Il saluto per il difensore argentino è programmato per la partita contro il Manchester City: "Celebreremo il contributo di Marcos al club dopo l'ultima partita casalinga della stagione contro il Manchester City".

Nelle 126 presenze con la maglia del Bournemouth, il classe '97 ha collezionato 6 gol e servito 10 assist, diventando colonna importante del club rossonero. In questa stagione, l'argentino ha indossato anche la fascia da capitano. Il riferimento è alla partita contro il West Ham, giocata a febbraio e terminata con il punteggio di 0-0.