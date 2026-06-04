Prima pagina Vlahovic saluta la Juve, Tuttosport rivela: "Una frase ha indispettito tutti"

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La prima pagina di Tuttosport si concentra su due temi principali tra calcio di club e Nazionale, con un taglio che intreccia mercato e prospettive del calcio italiano. In apertura campeggia il titolo dedicato alla Juventus e a Dusan Vlahovic, con l’indicazione di una possibile rottura definitiva tra il club bianconero e l’attaccante serbo. Una situazione che, secondo la lettura del quotidiano, segnerebbe la fine di un ciclo e aprirebbe scenari completamente nuovi per il futuro dell’attacco juventino. Una frase avrebbe indispettito tutti: "Non sono David, io".

La baby Italia di Baldini sotto i riflettori

In primo piano trova invece spazio il focus dedicato alla Nazionale giovanile guidata da Baldini, protagonista di una prova convincente e vincente. Il titolo sottolinea il ruolo di Pio, descritto come elemento decisivo e simbolo della nuova generazione azzurra, con la “baby Italia” che continua a raccogliere consensi e risultati. La prima pagina del quotidiano torinese mette così in evidenza da un lato le incertezze e le svolte del mercato dei club, dall’altro la crescita dei talenti emergenti del calcio italiano, sempre più al centro dell’attenzione mediatica.