Accordo per Khalaili che vuole Napoli: si cerca sconto dall'Union per chiudere

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Avanti tutta per Khalaili, che può diventare il primo colpo del Napoli per la prossima stagione. Ma c'è ancora distanza di valutazione economica sul cartellino per il giocatore che tanto piace al Napoli e al ds Manna. Ne parla La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

L'Union due stagioni fa ha investito 6,5 milioni per acquistarlo dal Maccabi e oggi chiede 25 milioni per lasciarlo partire. Cifra che farebbe di Khalaili il giocatore israeliano più pagato di sempre, ma che il Napoli non sembra disposto a spendere. Anan è lusingato dall'interesse del Napoli, che ha messo in cima alla lista delle sue preferenze: ci sarebbe già un accordo di massima tra club e giocatore su un contratto quinquennale, ora serve però convincere l'Union. Il Napoli cerca uno sconto, magari per un affare da 18-20 milioni