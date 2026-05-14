Futuro Conte, ADL inizia ad avere dubbi. Ma niente dimissioni o rescissione

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Antonio Conte resta o va via? Si aspetta l'aritmetica della Champions prima del confronto con De Laurentiis. L'allenatore ha un contratto in scadenza nel 2027 e il futuro è ancora in bilico. "De Laurentiis inizia ad avere qualche dubbio su Conte. Lui non pensa affatto a un ridimensionamento radicale, a un taglio netto dei costi ed è la storia del club azzurro che lo dice.

Cosa dirà Conte? L'allenatore è tentato: vuole andare avanti lo stesso, rispettare il contratto che lo lega al Napoli fino al 30 giugno 2027, magari ipotizzando persino un prolungamento. Poi, ascolterà De Laurentiis: se dovesse avere delle perplessità, ne prenderà atto. E viceversa. Di sicuro: Conte non vuole dimettersi o rescindere e De Laurentiis non pensa affatto a un licenziamento".