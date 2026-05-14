Conte-ADL, attesa per l'incontro: spunta la volontà attuale del tecnico

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Regna ancora incertezza sul destino dell'allenatore anche se, secondo il Corriere dello Sport, i due, avranno sicuramente avuto già qualche contatto recente

C'è grande attesa in casa Napoli per la conquista aritmetica della Champions League che vorrà dire anche via libera all'incontro tra Conte e De Laurentiis per il futuro della panchina azzurra. Regna ancora incertezza sul destino dell'attuale allenatore del Napoli anche se, secondo il Corriere dello Sport, i due, legati da un rapporto di amicizia anche con le famiglie, avranno sicuramente avuto già qualche contatto recente.

"La scrivania nell’ufficio del ds al centro sportivo di Castel Volturno ritroverà il suo legittimo proprietario all’inizio della prossima stagione, ma ora resta da definire il futuro della panchina. Conte e De Laurentiis stanno aspettando l’aritmetica certezza della qualificazione in Champions per sciogliere il nodo che all’improvviso è diventato un po’ più stretto nell’ultimo periodo. Difficile davvero immaginare che non abbiano già chiacchierato su quel che sarà, soprattutto perché tra loro e le rispettive famiglie c’è un solido rapporto di amicizia e affetto reciproci. Ma in questa fase il tecnico preferisce concentrarsi insieme con la squadra sulla Champions".