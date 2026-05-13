Addio Lukaku, Tmw: col Napoli è definitivamente chiusa, tre piste per il futuro

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Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, sarà fissato un prezzo basso, intorno ai 10 milioni di euro, pur di liberarsi del pesante ingaggio

Una separazione silenziosa, quasi malinconica. E forse proprio per questo fa ancora più rumore. L’avventura di Romelu Lukaku con il Napoli sembra essersi chiusa così: lontano dal campo, lontano dal Maradona e senza nemmeno un ultimo abbraccio con i tifosi azzurri. Big Rom ha lasciato Castel Volturno e da domani proseguirà il recupero in Belgio, nel centro federale di Tubize, seguito anche dal ct Rudi Garcia. L’obiettivo è arrivare al meglio al Mondiale del 2026, ma intanto si chiude anzitempo una stagione che avrebbe dovuto essere molto diversa.

Da eroe dello Scudetto a separato in casa

Già, perché Lukaku non è stato un giocatore qualunque nella storia recente del Napoli. È stato uno dei simboli del quarto Scudetto, protagonista assoluto con 14 gol e 10 assist, leader tecnico ed emotivo di una squadra che ha riportato il tricolore in città. Per questo l’epilogo lascia inevitabilmente amarezza. L’infortunio muscolare di agosto ha cambiato tutto. Il rientro faticoso a febbraio, il gol pesantissimo a Verona, poi di nuovo il buio: poco spazio, problemi fisici continui e infine la rottura con Antonio Conte e con il club, culminata nella scelta di allenarsi in Belgio.

Napoli-Lukaku, il futuro è già scritto

Adesso il futuro sembra scritto. Il contratto scade nel 2028, ma in estate De Laurentiis cercherà una soluzione sul mercato. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, sarà fissato un prezzo basso, intorno ai 10 milioni di euro, pur di liberarsi del pesante ingaggio: possibile che si aprano piste in Arabia Saudita, Stati Uniti o Turchia. E resta quella sensazione difficile da cancellare: una storia che avrebbe meritato un finale diverso. Più caldo, più sereno. Più all’altezza di ciò che Lukaku è stato per Napoli.