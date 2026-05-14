Lukaku saluta e 'libera' 12mln d'ingaggio: spunta la squadra dove può andare

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Dodici milioni lordi: questo il costo di Lukaku per un'altra stagione ancora. Soldi che De Laurentiis può risparmiare in caso di addio

Dodici milioni lordi: questo il costo di Lukaku per un'altra stagione ancora. Soldi che De Laurentiis può risparmiare se Big Rom andrà via in estate. E spunta già una squadra che può accoglierlo. Da cui ripartire. Ne parla La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

"Il Napoli non ha interesse e neanche Big Rom, al quale - si può immaginarlo - De Laurentiis augurerà le migliori fortune tra Canada, Messico e Stati Uniti: c'è un contratto ancora vivo, a dodici milioni lordi, che conviene tagliare dal monte ingaggi - e quella vetrina lì che lo aspetta può abbagliare investitori di ogni angolo del Mondo, Turchia innanzitutto. Al Fenerbahce ci sarebbe posto per lui, l'ha detto il magnate Aziz Yildirim, ch'è in corsa per l'elezione a presidente e che s è sbilanciato: «Se vinco, compro Lukaku». Non dovrà sforzarsi, i patti sono fatti per essere rispettati".